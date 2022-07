Luigi De Laurentiis: “Se il Bari torna in Serie A venderemo il Napoli”

Luigi De Laurentiis ha parlato del Napoli e del Bari in un intervista rilasciata a Tuttosport.

Il figlio di Aurelio De Laurentiis ha rilasciato un intervista al quotidiano Tuttosport. Tra le tante dichiarazioni ce n’è stata una che di certo non è passata inosservata: Luigi De Laurentiis ha affermato che in caso di ritorno del Bari in Serie A ci sarà la vendita della SSC Napoli. La dichiarazione è stata percepita come una battuta ma in tanti si sono chiesti se dietro la sua risata non ci fosse un fondo di verità.

Di seguito le sue parole:

“Aspettiamo ancora qualche settimana prima di dare il via alla campagna abbonamenti. Vogliamo presentarci ai tifosi con qualche colpo… Abbiamo un grande direttore sportivo, un regista che conosce la categoria, da 10 e lode, che sta lavorando per cercare di portare giocatori importanti. Questo è il passaggio più importante e delicato. Si possono comprare nomi altisonanti come abbiamo visto in altre squadre, spendendo l’inverosimile, rimanendo però poi a metà classifica. La Serie B è un campionato difficile. Siamo coscienti di avere in squadra già delle pedine importanti per questa categoria. Noi abbiamo affrontato una Serie C con un budget quasi da serie B. Abbiamo giocatori già che possono fare la differenza. Questo non vuol dire che siamo a posto. Sappiamo che dobbiamo potenziare la squadra in difesa come in attacco. Non metto mai le mani avanti ma non sono nemmeno uno che vende fumo, che va avanti per slogan. Io voglio che i nostri tifosi abbiamo le nostre stesse ambizioni. Per questo voglio un gruppo di calciatori che lotti a petto in fuori e che abbia come primo obiettivo quello di non retrocedere: 4 formazioni che scendono sono tante e non bisogna sbagliare. Cosa succederà se il Bari dovesse essere promosso? Venderemo il Napoli… (ride, ndr).”

