Continuano i contatti tra Mertens e la Lazio: la situazione

Il Messggero riporta i ripetuti contatti tra la Lazio e l’attaccante del Napoli Dries Mertens.

Dries Mertens non ha ancora trovato un accordo per un eventuale rinnovo con il Napoli. L’attaccante belga sarebbe però nel mirino della Lazio, club con la quale sarebbe in frequente contatto.

Ecco quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero:

“Eppure Sarri continua a sentirti con Dries Mertens, disposto a raggiungerlo subito, anche se i suoi agenti negli ultimi giorni sono in trattativa con l’Olympique Marsiglia. L’improvvisa accelerata di Tare in un giorno sulle cessioni rappresenta comunque una grande svolta. Anzi, dopo i giorni di bufera, una rivincita che fa bene alle casse della Società.”

