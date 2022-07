Valencia, offerta troppo bassa per Politano: la proposta del Napoli

Valter De Maggio ha parlato dell’offerta da parte del Valencia per l’attaccante Matteo Politano.

Valter De Maggio è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Gol, in onda su Kiss Kiss Napoli. L’argomento trattato è la questione che riguarda Matteo Politano ed il Valencia.

“Per il calciatore c’è l’interesse anche del Valencia, ma al momento il club spagnolo non è nelle condizioni per acquistarlo. Probabilmente il club non arriva nemmeno a otto milioni di euro e il Napoli, per sedersi intorno a un tavolo a trattare la cessione di Matteo Politano, ne chiede almeno venti. Il calciatore andrà in ritiro con il club campano e poi vedremo se arriveranno delle offerte importanti per l’esterno”

