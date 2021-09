Zola: “Osimhen devastante, è l’erede di Lukaku. Scudetto? Perché no!”

Victor Osimhen è l’erede di Romelu Lukaku? Queste le parole dell’allenatore, sul talento dell’attaccante azzurro.

Gianfranco Zola ha lasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport, elogiando in maniera particolare il talento dell’attaccante del Napoli: “Osimhen devastante, è l’erede di Lukaku. Scudetto? Perché no, dopo due stagioni di break immagino che Spalletti abbia motivazioni fortissime. E’ un fior di allenatore. Anguissa è un colpo azzeccato. Chi arriva dalla Premier ha una marcia in più perché lì si va a mille. Osimhen è giovane e ha ancora grandi margini per migliorare. Ho scoperto un giocatore bravo nei movimenti”. Ne parla anche SportMediaset.

