Dossena: “Napoli forte, ma Spalletti non basta, bisogna avere una buona società”

Giuseppe Dossena, ex calciatore, ha preso parte alla trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, esponendo così la sua opinione sulla situazione Napoli: “In passato Spalletti ha mostrato segnali di insofferenza, ma come capita a tutti. Gli mancava la comunicazione, la capacità di gestire i momenti difficile. Doveva smussare alcuni punti del suo carattere che non l’hanno aiutato. Resta uno dei migliori, ma non basta. Bisogna avere società, qualità della rosa e giocatori di grande equilibrio”.

