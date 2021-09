Marino: “ADL voleva ingaggiare Spalletti, ma lui rifiutò la mia proposta”

Marino svela un retroscena su Luciano Spalletti

L’ex direttore generale del Napoli Pierpaolo Marino ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Mattino, dove ha raccontato un retroscena legato a Luciano Spalletti. Ecco quanto dichiarato:

“Il presidente Aurelio De Laurentiis non ascoltò il mio suggerimento per Spalletti, nel 2009, quando andò via Edy Reja? In realtà, De Laurentiis mi ascoltò e disse di andarlo a ingaggiare. Fu Luciano che declinò, perché da poco si era lasciato con la Roma e non aveva tutta questa voglia di rientrare in serie A. E infatti poi andò allo Zenit qualche mese dopo. Se litigheranno, De Laurentiis e Spalletti? Nel calcio la risposta è semplice: dipende dai risultati. Nei rapporti tutto dipende da quello che poi succede sul campo”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Marani sulla Juventus: “Non è la più forte, rosso in bilancio da 200 milioni”

Udinese-Napoli, nessuna gabbia per Osimhen. Gotti non farà stravolgimenti

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ancora un Royal Baby, nata la figlia di Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi