Marani sulla Juventus: “Non è la più forte, rosso in bilancio da 200 milioni”

Matteo Marani distrugge la Juventus

Matteo Marani attraverso i microfoni di Sky Sport, ha espresso il suo parere su delicato momento che sta attraversando la Juventus. Ecco quanto dichiarato:

“La Juve ha chiuso il bilancio a -200 milioni di euro e questo non può che riflettersi sulla situazione generale. Quel passivo è il frutto di una lunga serie di errori che sono stati commessi e oggi vediamo i riflessi sul campo. In questo momento la Juventus ha limiti strutturali e fa molta fatica anche Allegri. Il tecnico livornese si sta aggrappando a questo suo pragmatismo e lo sta anche ideologizzando: però qui c’è una squadra che non si sente più la più forte e neanche gli altri la avvertono più come la più forte. Per ricostruire quella superiorità non basta l’allenatore e fargli un contratto di 4 anni, è un lavoro che richiede tempo. La Juventus deve essere rifondata”.

