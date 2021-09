Napoli, Mertens e Ghoulam prossimi al rientro. Il belga scalpita

Mertens e Ghoulam presto saranno a disposizione di Spalletti

Come riportato dalla redazione di Sky Sport, Luciano Spalletti presto potrà avere a disposizione sia Mertens che Ghoulam. Il belga è prossimo al rientro, dopo aver lavorato per recuperare dall’operazione alla spalla tanto da perdere ben 5 chili. Il recupero di Ghoulam procede nel migliore dei modi, tanto che dall’ambiente azzurro filtra grande ottimismo per il suo rientro a pieno ritmo. Notizie positive per Spalletti, che potrà contare anche su di loro tra non molto.

