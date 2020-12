Napoli, Maksimovic e Hysaj sempre più lontani dal progetto azzurro

Calciomercato – Maksimovic e Hysaj sempre più lontani dal progetto Napoli

Elsied Hysaj e Nikola Maksimovic sono sempre più lontani da Napoli. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il difensore esterno e il centrale sono in scadenza di contratto e il rinnovo sarebbe sempre più lontano:

“Il nazionale albanese ha chiesto un aumento fino a 2,5 milioni di euro per i prossimi quattro anni, mentre il difensore serbo pretende un aumento dell’attuale ingaggio fino a 2 milioni. Richieste che cozzano fortemente con la nuova politica della società che è quella di abbattere i costi degli stipendi che gravano per il 70 per cento sul bilancio del club. E, dunque, difficilmente si arriverà ad un accordo, a meno che i due non rivedranno le rispettive posizioni e decidano di andare incontro alle esigenze dei dirigenti. In questo caso, la firma dovrebbe arrivare quanto prima. Ma l’ipotesi è abbastanza remota. E se così fosse, sia Hysaj sia Maksimovic da domani potranno già accordarsi con un nuovo club”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato – Il Napoli non fa partire Llorente, la Juve è avvisata

Ultim’ora – Osimhen sta molto meglio, il Napoli spera di recuperarlo per la Supercoppa

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Cadavere donna in container, si indaga per omicidio