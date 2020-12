Ultim’ora – Osimhen sta molto meglio, il Napoli spera di recuperarlo per la Supercoppa

Victor Osimhen potrebbe essere pronto per il 20 gennaio, giorno in cui si disputerà la Supercoppa con la Juventus

Victor Osimhen è atteso in Italia, in queste ultime ore del 2020, dopo l’ultimo periodo passato in Belgio per le cure dopo l’infortunio capitatogli un mese e mezzo fa nel corso di una partita con la sua nazionale. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, domani ci sarà la visita di controllo al braccio destro (più che alla spalla). Il nigeriano ha infiammazioni varie ai nervi, anche se si dice molto migliorato negli ultimi giorni.

L’obiettivo del Napoli è quello di averlo pronto per il 20 gennaio, giorno in cui si disputerà la partita di Supercoppa con la Juventus a Reggio Emilia.

