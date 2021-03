Napoli, il rinnovo di Lorenzo Insigne non è la priorità al momento

Napoli, si discute del rinnovo di Lorenzo Insigne

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, in casa azzurra tiene banco la questione rinnovo per Lorenzo Insigne che tra un anno andrà in scadenza. Ecco quanto riportato da quotidiano oggi in edicola:

“Ha il contratto che scade tra un anno, ma per De Laurentiis il rinnovo non è ancora una priorità. Insigne ha sempre voluto essere come Totti (un’unica maglia in serie A, quella della sua città), ma il tempo sta per scadere. Il contratto per uno scugnizzo diventato leader a 30 anni è una priorità, quasi come la Champions da conquistare. Qualche mese fa c’era stata una proposta informale del club: quadriennale con ingaggio dimezzato. Irricevibile per il capitano, oggi consapevole e autorevole.”

