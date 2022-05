Napoli, infortunio Lozano: accordo per accorciare i tempi di recupero

Il Corriere dello Sport riporta una notizia sul futuro di Hirving Lozano, attaccante del Napoli.

Hirving Lozano non sarà disponibile per l’ultima gara di campionato. L’attaccante messicano è infatti andato nella sua nazione natale per un operazione alla spalla. Il Corriere dello Sport ha riportato una notizia proprio su tale evento ed ha svellato un retroscena.

“Hirving ha stretto i denti e provato la missione scudetto insieme con i compagni, ma alla luce della qualificazione Champions e del terzo posto ha deciso di saltare in accordo con il club azzurro la trasferta a La Spezia così da recuperare almeno una settimana sui tempi di recupero.”

