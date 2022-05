Napoli, quattro club di Serie A su Mertens: la situazione

Secondo il quotidiano Il Roma tre club di Serie A sarebbero interessati a Dries Mertens.

Il calciomercato estivo si avvicina sempre di più e cresce l’interesse per i giocatori da parte dei vari club. A tal proposito il quotidiano Il Roma ha parlato dell’attaccante del Napoli Dries Mertens. Il rinnovo del giocatore belga non è ancora arrivato e ci sarebbero quattro club italiani interessati al suo acquisto.

Ecco quanto riportato:

“Le richieste per Mertens dalla Serie A arrivano da Lazio, Milan, Inter e Roma, in ordine di importanza, ma non sono iniziate trattative. L’agttaccante aspetta prima di sapere quale sarà il suo ruolo nel Napoli del prossimo anno.”

