Adani: “A Napoli c’è delusione per lo Scudetto perso ma non si può parlare di fallimento”

Daniele Adani ha parlato della stagione del Napoli durante la Bobo Tv.

Queste le sue parole:

“In Italia si parla troppo spesso di fallimento non considerando il percorso che una squadra compie nel corso degli anni. Pensate al Napoli di mister Luciano Spalletti. Gli azzurri sono terzi dopo che, nelle stagioni precedenti, erano finiti prima settimi e poi quinti. Si parla di fallimento ed è una bugia.

A Napoli c’è grande delusione per non avere vinto lo scudetto, ma sono stati fatti dei decisivi passi in avanti. Al di là delle valutazioni su un palo dentro o palo fuori, cosa che si fa in questo paese, io mi sento di dire che il Napoli abbia fatto decisamente meglio rispetto al passato. Non è un fallimento e il percorso va avanti, è giusto, è positivo. Fossi un tifoso dei partenopei sarei contento per quanto hanno fatto Luciano Spalletti e i suoi ragazzi. Il lavoro del mister è stato encomiabile”.

