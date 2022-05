Rrahmani: “Scudetto? Potevamo fare di meglio ma siamo stati anche sfortunati”

Il centrale del Napoli torna a parlare dello Scudetto perso in malo modo dai suoi

Amir Rrahmani ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli della possibilità Scudetto malamente sprecata dal Napoli.

Queste le sue parole:

“Potevamo fare meglio con un po’ di fortuna, se in qualche partita le cose fossero andate diversamente. Ad esempio col Milan non avevamo subito neanche un tiro in porta fino al primo tempo, poi hanno vinto. Ci dispiace perché anche noi volevamo lo scudetto, essendo calciatori che non hanno ancora vinto in carriera”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato – Koulibaly-Barcellona, contatto con Xavi: illustrato progetto. La risposta del difensore

Novità per i biglietti Spezia-Napoli: prezzi e modalità d’acquisto

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici