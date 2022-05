Calciomercato Serie A, Pogba aspetta l’offerta della Juventus

Pogba chiede 10mln annui alla Juve: si attende l’offerta

L’incontro che c’è stato in casa Juventus tra l’entourage di Paul Pogba e il club bianconero a inizio settimana ha aperto ufficialmente a un ritorno in Serie A del centrocampista francese classe ’93. In quell’occasione il club della famiglia Agnelli ha espresso la volontà di riportare in Italia il centrocampista francese in scadenza di contratto col Manchester United. La linea Juve dopo questo finale di stagione sta cambiando: dai giovani di prospettiva ai top player in scadenza di contratto già pronti come Di Maria e Pogba. E il campione del Mondo transalpino è certamente interessato al ritorno in bianconero, ma ora ci sarà da capire quali cifre – ufficialmente – proporrà la Juventus.

Per Pogba, il parametro di riferimento è l’offerta del PSG: 10 milioni di euro più bonus. Però oggi Al-Khelaifi è totalmente concentrato su Kylian Mbappè: sta facendo di tutto per non far andare in Spagna, al Real Madrid, l’attaccante francese classe ’98 e ha messo in stand-by tutto il resto. Anche i contatti con l’entourage di Pogba. Una situazione che potrebbe avvantaggiare la Juventus, club che presto presenterà la sua offerta