Fiorentina, le ultime su Joe Barone: condizioni ancora critiche

Joe Barone, Direttore generale della Fiorentina, è stato colpito da un malore nei giorni scorsi poco prima del match contro l’Atalanta. Di conseguenza è stato trasportato con urgenza al San Raffaele di Milano ed attualmente sarebbe ancora in terapia intensiva.

Sportmediaset ha riportato le ultime sulle sue condizioni, affermando che sarebbero ancora critiche.

Di seguito quanto riportato:

“Rimangono sempre critiche le condizioni di Joe Barone. Il direttore generale della Fiorentina è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano da domenica sera dopo un malore accusato in hotel prima del match (rinviato) contro l’Atalanta. Al suo fianco la famiglia, la moglie Camilla i quattro figli, Pietro, Salvatore, Giuseppe e Gabriella, mentre il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è atteso per la mattinata di mercoledì. Fuori dalla clinica milanese è stato esposto un altro striscione di incoraggiamento: “Forza Joe, vinci questa battaglia. Barone, che domani compierà 58 anni, è attaccato a quella che viene definita la ‘resurrection machine’, un apparecchio all’avanguardia che si usa per i casi più gravi e che ha salvato molte vite. L’ultimo comunicato della Fiorentina risale alle ore 12 di lunedì: “Joe Barone rimane ricoverato presso la terapia intensiva cardio-chirurgica dell’ospedale San Raffaele di Milano in condizioni cliniche critiche in conseguenza di un arresto cardiaco extra ospedaliero. Le funzioni vitali sono sostenute da tecniche di supporto meccanico artificiale.”