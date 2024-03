VIDEO – La SSCN ribadisce il “No al razzismo”: la clip con gli azzurri e tutte le lingue

La SSC Napoli all’indomani del brutto episodio di cui è stato vittima Juan Jesus, chiamato ‘ne*ro’ da Acerbi durante il match contro l’Inter, ribadisce ancora una volta il no al razzismo: con una clip pubblicata sui social, in cui i protagonisti sono i calciatori, di tante nazionalità differenti.

La SSCN ribadisce il “No al razzismo” in tutte le lingue:

“Troppo hanno visto i nostri occhi. Troppo hanno ascoltato le nostre orecchie. Troppo poco hanno detto le nostre bocche. Il tempo per l’indifferenza è finito. Facciamoci sentire, senza paura, senza vergogna. Gridatelo ad alta voce: ‘No al razzismo’”.

From Napoli to the world, shout it out loud: no to racism.#KeepRacismOut pic.twitter.com/cppxejCToZ

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 18, 2024