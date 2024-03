Caso Acerbi-Juan Jesus, la nota ufficiale dell’Inter

Caso Acerbi-Juan Jesus – La FC Internazionale Milano prende atto del comunicato divulgato dalla FIGC in relazione ai fatti che hanno riguardato Francesco Acerbi durante la gara di ieri sera contro il Napoli, e del fatto che FIGC e Acerbi abbiano convenuto la non partecipazione del calciatore alle prossime due amichevoli della Nazionale in programma negli Stati Uniti.

Nota ufficiale Inter

“FC Internazionale Milano si riserva quanto prima un confronto con il proprio tesserato al fine di far luce sulle esatte dinamiche di quanto accaduto ieri sera”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Acerbi escluso dai convocati della Nazionale: il sostituto, la nota FIGC

VIDEO – La SSCN ribadisce il “No al razzismo”: la clip con gli azzurri e tutte le lingue

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, la rivelazione: “Sì, Fedez a Sanremo mi ha ferito”