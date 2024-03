Acerbi rischia una maxi squalifica dopo le frasi dette a Juan Jesus

L’edizione odierna del quotidiano Repubblica si è soffermato sulla situazione relativa a Francesco Acerbi e Juan Jesus.

Durante la sfida tra Inter e Napoli Francesco Acerbi e Juan Jesus hanno avuto un diverbio in campo ed il difensore nerazzurro avrebbe usato parole di stampo razzista nei confronti del giocatore partenopeo.

La questione è attualmente analizzata dalla Procura federale Figc e per il giocatore dell’Inter potrebbe scattare una lunga squalifica.

Di seguito quanto riportato da Repubblica:

“Una cosa che vale almeno dieci giornate di squalifica, ma di più la vergogna per aver usato espressioni inaccettabili. Dove stia la verità, dovrà scoprirlo la Procura federale Figc, a cui oggi arriverà dal giudice sportivo la richiesta di supplemento d’indagine. Saranno sentiti i due protagonisti — forse addirittura insieme — e alcuni loro compagni, a partire da Thuram, a cui Acerbi ha subito chiesto aiuto, indicandolo: «Lui lo sa che non sono razzista!». Se l’indagine della Procura federale dovesse confermare la matrice razzista delle parole di Acerbi, l’articolo violato sarebbe il 28 del Codice di Giustizia Sportiva, che sanziona i “comportamenti discriminatori”. Le pene sono severe. Il comma 2 dell’articolo prevede infatti che il calciatore sia punito “con la squalifica per almeno 10 giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo”. È però ovviamente necessario che la violazione sia accertata con prove inoppugnabili.”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Caso Acerbi Juan Jesus: la nota ufficiale dell’Inter

VIDEO – La SSCN ribadisce il “No al razzismo”: la clip con gli azzurri e tutte le lingue

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Milan, sospiro di sollievo per Pioli