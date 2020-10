‘A jucatella – Lazio-Inter, match spettacolo. Il Parma cerca i primi punti contro il Verona

‘A jucatella – Lazio-Inter, match che garantisce spettacolo. Il Parma cerca i primi punti contro il Verona

‘A jucatella – Lazio-Inter è il match-clou di questa terza giornata di campionato quasi sicuramente “orfana” di Juventus-Napoli per faccende e polemiche legate a covid-19, regolamento, protocolli e ASL territoriale. La redazione di ForzAzzurri.net, questa domenica, pone l’attenzione sulla partita dell’Olimpico di Roma e su Parma-Verona, due squadre che tanto bene hanno fatto lo scorso campionato.

Lazio-Inter (domenica 4 ottobre ore 15:00)

I biancocelesti sono reduci dalla pesante sconfitta patita in casa contro l’Atalanta. L’1-4 finale ha lasciato molti dubbi sulla condizione psico-fisica degli uomini di Simone Inzaghi che, quest’oggi, affronteranno l’Inter, squadra con altissime ambizioni di classifica. La Lazio dovrà scendere in campo con la determinazione giusta per cancellare la scoppola rimediata sette giorni fa; un altro passo falso ne pregiudicherebbe subito il cammino in campionato. Dall’altra parte, i nerazzurri arrivano a Roma con 6 punti in due gare disputate e nove gol fatti ma anche cinque subiti, segno evidente che c’è ancora tanto lavoro da fare per mister Conte.

Il consiglio per questa scommessa

L’Inter è, sulla carta, la prima rivale della Juventus per l’assegnazione del titolo a fine campionato. I nerazzurri riescono ad andare in gol facilmente ma, in fase difensiva, hanno ancora problemi in termini di equilibrio di reparto: i cinque gol subiti contro Fiorentina e Benevento hanno lanciato, sicuramente, un campanello d’allarme a mister Conte. La Lazio cercherà di sfruttare la situazione difensiva in casa nerazzurra e mirerà a fare punti per rimettersi in carreggiata. Partita che sarà piena di capovolgimenti di fronte e di situazioni pericolose.

Questo il pronostico di ForzAzzurri.net: GOL + OVER 2,5

Parma-Verona (domenica 4 ottobre ore 15:00)

Dopo lo splendido cammino nel torneo conclusosi ad agosto, il Parma di Liverani sta trovando molte difficoltà in termini di gioco. Le sconfitte contro il Napoli e, soprattutto, i quattro gol incassati a Bologna contro i felsinei, hanno messo i Ducali in cattive acque: importante sarà ora ottenere i primi punti per muovere la classifica contro un Verona partito fortissimo. I gialloblu, infatti, dopo lo 0-0 sul campo contro la Roma, si sono visti assegnare i tre punti a tavolino per la nota vicenda Diawara e successivamente hanno battuto l’Udinese: 6 punti e primo posto in classifica.

Il consiglio per questa scommessa

Il Parma scenderà in campo con in testa solo la vittoria: la classifica la reclama. Il Verona, d’altro canto, cercherà di mantenere inalterati i valori in mezzo al campo pur di uscire con un risultato positivo dal Tardini.

Questo il pronostico di ForzAzzurri.net: 1X + MULTIGOL 1-5

RICORDA: un giocatore responsabile cerca di tenere sempre il gioco sotto controllo, quindi:

• non chiedere mai denaro in prestito per giocare! Sarà sempre denaro perso!

• se decidi di mettere sul tavolo di gioco una somma di denaro, gioca solo quella somma!

Antonio De Nigro

