La Juve non cambia idea, rifinutura in mattinata. Stasera sarà allo Stadium

La Juventus non cambia i suoi programmi per oggi

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juventus non avrebbe cambiato i suoi programmi per la giornata di oggi. Nonostante il caos legato alla mancata partenza del Napoli verso Torino, i bianconeri continuano sulla loro strada. In mattinata è prevista la rifinitura, mentre in serata sarà allo Stadium. Con il cominicato di ieri, la Juventus ha chiarito la sua posizione e con ogni probabilità manterrà la linea adottata nelle scorse ore.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Lo Monaco:”La gara verrà rinviata, regole chiare. Provvedimento legittimo”

Calciomercato, Younes ha firmato con l’Eintracht Francoforte

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Al voto per i ballottaggi: Pd cerca conferme, la Lega per il rilancio