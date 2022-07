Schira: “Petagna al Monza e Simeone al Napoli. Affari definiti”

Petagna al Monza sblocca Simeone al Napoli. Operazioni concluse!

A “1 Football Club” programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira. Ecco quanto affermato sul mercato azzurro:

“Per ingaggiare Raspadori, il club azzurro dovrebbe attuare un’operazione importante ed investire una cifra significativa, poiché il Sassuolo è una bottega cara. Per quanto concerne Petagna, l’operazione con il Monza andrà in porto e sbloccherà anche l’affare Simeone con il Verona. C’è stato un rallentamento, ma sono trattative ormai concluse. Andrea si trasferirà in Brianza in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni; la formula è la medesima dell’operazione con gli scaligeri per il Cholito”.