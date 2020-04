Ferrara ed i Cannavaro all’asta per la maglia di Maradona

All’asta per la maglia di Maradona partecipano con i loro ricordi da mettere in vendita tanti amici calciatori di Ferrara e dei fratelli Cannavaro con il progetto “JeStoVicinoaTe: Uniti per Napoli” che prosegue fino al 24 aprile

In poche ore la maglia indossata da Diego Armando Maradona in Italia-Argentina del 1987 raggiunge quota 14mila euro, con offerte da tutto il mondo. Come riporta Sport Mediaset, questo uno dei risultati più eclatanti dell’asta di beneficenza lanciata da Paolo e Fabio Cannavaro e Ciro Ferrara con a loro Fondazione che ha lanciato delle aste di beneficenza per aiutare le famiglie bisognose di Napoli nei mesi del covid19.

Le offerte stanno arrivando da tutto il mondo per i memorabilia più contesi, tra cui appunto la maglia di Maradona usata nel match che nel 1987 segnò l’esordio in Nazionale di Ferrara che a fine partita scambiò la maglia con Maradona.

All’asta partecipano con i loro ricordi da mettere in vendita tanti amici calciatori di Ferrara e dei fratelli Cannavaro con il progetto “JeStoVicinoaTe: Uniti per Napoli” che prosegue fino al 24 aprile. Anche Maradona ha contribuito alla diffusione dell’iniziativa con un post su Instagram dedicato a quella maglia all’asta:

“Caro Ciro, amico e compagno fedele. Ricordo ancora il tuo esordio in Nazionale. Proprio contro di me, contro la mia Argentina. Sono contento che la maglia che ti regalai 33 anni fa adesso possa aiutare il nostro popolo in un momento così difficile. Napoli e i napoletani, la mia seconda casa, la mia gente.

Je Sto Vicino A Te! E a tutti voi, insieme alla Fondazione Cannavaro Ferrara”, ha scritto Maradona. Tanti calciatori hanno accettato di partecipare donando una maglia dal grande valore affettivo come hanno poi raccontato attraverso dei video postati sui loro profili instagram.

Tra i cimeli all’asta la maglia di Lavezzi donata da Paolo Cannavaro (Napoli – Inter del 2011), quella del Real Madrid di Fabio Cannavaro indossata nel 2006-2007 e le maglie appartenute a Baiano, Bocchetti, Borriello, Criscito, D’Ambrosio, Di Natale, Donnarumma, Floro Flores, Foggia, Immobile, Insigne, Izzo, Mandragora, Mirante, Montella, Nocerino, Palladino, Pisacane, Quagliarella, Sepe, Sorrentino, Stendardo e Taglialatela.

Il totale di asta complessivo finora raggiunge quasi 30.000 euro con offerte provenienti anche da Cina, Giappone, Usa, Francia, Irlanda, Polonia oltre all’Italia. “Oltre 20 mila euro – affermano sui social Ferrara e Cannavaro – raccolti in appena 24 ore, grazie alle offerte ricevute da ogni parte del mondo. È un risultato formidabile. In tanti ci avete scritto per contribuire alla causa, e da oggi altre maglie si aggiungeranno a sostegno della nostra amata terra”.

