Il bollettino delle 18 di oggi 18 aprile – Confermato il trend in calo

Il bollettino delle 18:00 di oggi 18 aprile conferma il trend in calo.

Stando ai dati del bollettino di oggi 18 aprile, il primo emanato senza la conferenza stampa del capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, sono ancora i calo i ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva scendono di 79 unità arrivando così a 2.733 mentre restano ricoverate con sintomi 25.007 persone, anche in questo caso di meno rispetto a ieri, 779 in meno. Cala anche il numero dei deceduti, oggi sono 482 mentre ieri se ne sono registrati 575. I guariti arrivano a 44.927.

