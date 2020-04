Altro attacco ai Napoletani. Adesso è il turno di Sgarbi [VIDEO]

Tra qualche ora arriveranno le solite scuse?

Nonostante l’ottima gestione dell’emergenza coronavirus e la quasi totalità dei cittadini Campani abbia rigorosamente rispettato le misure del Governo arriva un nuovo attacco ai Napoletani. Nel corso della diretta della trasmissione Stasera Italia, questa volta è toccato a Vittorio Sgarbi che è gia al centro di numerose polemiche sui social per aver fatto passare il covid 19 per una sempplice influenza e aver contestato tutte le misure adottare dal Governo. Alla domanda su cosa ne pensasse sulla decisione di De Luca di chiudere la Campania nel caso alcune Regioni anticipassero le aperture ha cosi risposto:”Beh, perché conosce i napoletani. Quindi tende a credere che non saranno rispettosi di nessuna regola”. Oramai il copione è il solito, prima l’attacco e poi le solite scuse?

