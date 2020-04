Covid 19, negli Stati Uniti situazione drammatica nelle case di riposo

Oltre 4000 strutture coinvolte

Si aggrava sempre di più la situazione negli Stati Uniti in merito all’emergenza covid 19. Come riportato dal New York Times, sono oltre 7000 le morti accertate nelle case di riposo e l’infezione si sarebbe diffusa in oltre 4000 mila strutture in tutta la Nazione. Ad oggi gli USA hanno il triste primato mondiale per contagiati da coronavirus, che sono oltre 700.000 con 37.000 morti. Le case per anziani sono luoghi dove il virus trova terreno fertile, in qquanto le persone anziane sono quelle più a rischio e per questo il Governo Americano ad inizio Marzo ha introdotto nuove linee guida per queste strutture, dove venivano limitate la frequentazione delle zone comuni e con l’obbligo di misurazione dello stato febbrile di tutte le persone esterne che accedono alle struttuture. Misure che forse non sono state del tutto rispettate visto lo stato d’emergenza che le stesse case di riposo stanno vivendo nelle ultime ore.

