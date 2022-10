Champions League, i numeri del Napoli nel girone di andata

Il Napoli di Luciano Spalletti ha regalato numeri impressionanti durante le tre sfide del girone di andata di Champions League.

Durante il girone di andata di Champions League il Napoli di Luciano Spalletti ha regalato un bellissimo spettacolo ai propri tifosi, ma anche a tutti coloro che amano il bel calcio. Il quotidiano Il Mattino si sofferma proprio sulle tre gare disputate fino ad ora e sui risultati che la squadra ha ottenuto.

“Tredici gol e tre partite, il Napoli una vera e propria macchina da gol in Champions: impressionante la facilità degli azzurri di arrivare in porta contro l’Ajax. Sei gol agli olandesi dopo i 4 al Liverpool e i 3 ai Rangers. Gli azzurri regalano u serata magica di calcio totale e attaccano dal primo all’ultimo secondo. Napoli che ora arriva a 31 reti in 11 partite, 13 in Champions e 18 in campionato. Una media stratosferica. Gli azzurri di Spalletti piazzano la settima vittoria consecutiva tra campionato e Champions League: una strisica magica.”

Fonte foto: Facebook, SSC Napoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ajax-Napoli, i quotidiani elogiano la prestazione di Raspadori

Luca Marelli severo: “Primo gol di Raspadori era da annullare”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Musk propone l’acquisto di Twitter al prezzo iniziale