Ajax-Napoli, i quotidiani elogiano la prestazione di Raspadori

La prestazione di Giacomo Raspadori durante la sfida tra Napoli ed Ajax è stata elogiata dai maggiori quotidiani.

Giacomo Raspadori ha siglato ben due reti nella sfida di ieri sera tra Ajax e Napoli. Gli azzurri hanno regalato un vero e proprio spettacolo alla Johan Crujiff Arena vincendo il match di Champions League per 1-6. All’indomani della gara la prestazione di Giacomo Raspadori non è certo passata inosservata, al contrario è stata elogiata dai maggiori quotidiani.

Corriere dello Sport – 9: “La prima occasione al terzo minuto e il resto sono gol. Due: uno di testa in tuffo, alle spalle di Blind, e l’altro da centravanti d’area. Completo, ispirato, movimenti efficaci e intelligenti e il triangolo-assist con Kvara. Grande Jack: e in Champions sono 3. Quanti gol d’autore, di questi tempi: dopo il Maradona, il Meazza e il Puskas onora anche il Cruijff”.

Gazzetta dello Sport: 9 –“Prima doppietta europea ma entusiasma il suo modo di stare in campo. Regista offensivo: i suoi movimenti sono letali, come sul terzo gol”.

Corriere della Sera: 8,5 – “La prima doppietta in Champions non si scorda mai. Ma in una notte fantastica mette il piede in altri gue gol. Sorride anche Mancini”.

