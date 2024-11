Corriere dello Sport – Raspadori ai saluti: possibile la cessione a gennaio

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sulle parole di Giacomo Raspadori, rilasciate durante il ritiro con la Nazionale italiana. L’attuale giocatore del Napoli, ha svelato che vorrebbe trovare più continuità in campo. Ecco perché si potrebbero aprire le porte per un’ipotetica cessione: “Il Napoli è disposto ad ascoltare offerte e proposte, fermo restando che nell’estate 2022 lo ha acquistato dal Sassuolo per 35 milioni tra base fissa e bonus (ha un ingaggio di circa 2,8 milioni a stagione). In estate è stato seguito concretamente dall’Atalanta. Anche De Zerbi, che lo considera il suo nove ideale sin dai tempi del Sassuolo, ci aveva pensato per l’OM”.

