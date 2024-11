Corriere dello Sport – Simeone-Torino, il Napoli ci ripensa: “Non è in vendita”

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse del Torino per Giovanni Simeone. Tuttavia, il Napoli fa sapere chiaramente che l’argentino non è in vendita. Il giocatore non si muoverà dalla città partenopea, nella sessione di mercato invernale, ovvero a gennaio. Al momento nessun margine per l’addio:

“I dirigenti granata avevano individuato in lui l’attaccante perfetto per rinforzare il reparto, esperto e di sicuro affidamento, ma Conte è stato chiaro. Simeone resterà a Napoli: è lui a completare la batteria di centravanti. Una pedina preziosa per far rifiatare Lukaku. Il suo alter ego con caratteristiche uniche. Rappresenta una valida alternativa al belga”.

