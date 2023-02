Lutto nel mondo del calcio: Christian Atsu morto a 31 anni

Non ce l’ha fatta Christian Atsu

Purtroppo è ufficiale: Christian Atsu, attaccante dell’Hatayspor, non ce l’ha fatta. Il calciatore è una delle tantissime vittime del devastante terremoto che ha colpito Turchia e Siria lo scros 6 febbraio. Stando ai media turchi, il ghanese era sotto le macerie della residenza dei Rönesans, una torre di 12 piani crollata a causa del terremoto. Inizialmente l’ambasciata del Ghana in Turchia e la Federcalcio del Ghana avevano riportato che l’ex Newcastle era stato trovato vivo, notizia che si è rivelata erronea. Molteplici i messaggi di cordoglio dai sui ex club, compagni ed allenatori.

Fonte foto: Flickr

