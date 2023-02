SALA STAMPA – SPALLETTI: “Dai primi esami sembra che non ci sia nulla da temere per Osimhen. Noi abbiamo le nostre certezze e le porteremo anche in Champions!”

Al termine della partita Sassuolo-Napoli, Luciano Spalletti, allenatore del Napoli è intervenuto in sala stampa rispondendo alle domande dei giornalisti presenti. Ecco quanto dichiarato dal tecnico e prontamente riportato da ForzAzzurri.net:

“abbiamo fatto bene sia nel primo che nel secondo tempo. I gol li abbiamo fatti su due giocate individuali, per essere proprio pignolo devo dire che forse non abbiamo avuto gli strappi del collettivo. Questo mi ha fatto un po’ arrabbiare. La squadra ha comunque creato varie trame di gioco, ma non sono state concretizzate con il gol. Quando dovevamo difenderci invece non siamo stati così feroci. Ripeto, sono critiche giusto per essere un po’ pignolo.

Kvara e Osimhen hanno fatto due gol straordinari.

Sulle mie mille panchine dico solo che l’esperienza serve solo per fare cose che non sai.

Quando si tiene palla ci si diverte tutti e le triangolazioni sono state fatte bene. Il pubblico si è divertito e questo mi fa piacere.

Olivera e Rui ritengo che siano due calciatori un po’ differenti e a seconda della partita faccio le mie scelte.

Questi ragazzi stanno facendo qualcosa di incredibile. Anche Zerbin in cinque minuti è andato su tutte le palle.

Osimhen sembra che sia tutto a posto stando ai primi accertamenti fatti dai medici. La dedica speciale la faccio a tutti i calciatori che ci hanno dato la possibilità di fare cose eccezionali e anche ai tifosi di napoletani che questa sera erano la stragrande maggioranza.

Il Sassuolo ci assomiglia molto come squadra nella costruzione del gioco. Questa partita ci permette di preparare meglio la partita di martedì contro l’Eintracht. Noi abbiamo le nostre certezze e queste certezze le porteremo anche sul campo in Champions”

dal nostro inviato al Mapei Stadium

Dario Catapano