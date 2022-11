Napoli costretto chiudersi in difesa, ma ha dato il meglio di sé

Corriere dello Sport – Napoli ha racchiuso il meglio di sé in fase difensiva: è la prima volta in questa stagione.

La gara ad Anfield è stata dura per il Napoli, poiché per la prima volta non ha condotto il match in fase offensiva. Ieri, i ragazzi, hanno dimostrato di saper affrontare in maniera egregia i match anche in difesa, prima che arrivassero i due gol che hanno regalato la vittoria al Liverpool:

“Per la prima volta, il Napoli ha dovuto racchiudere il meglio di sé nella fase difensiva, concentrandola nell’occupazione delle linee, nel contenimento degli esterni bassi, nella disciplinata lettura della partita del Liverpool, in crisi ma pur sempre esagerato nella sua padronanza tecnica. E Spalletti, lavagna a portata di mano, dopo aver preferito Ostigard a Juan Jesus e Ndombele a Zielinski, è andato oltre la fisicità, ha compresso la propria trequarti, non s’è concesso pressione alta, si è accontentato di domare gli istinti famelici altrui e li ha anestetizzati con un carattere ch’è diventato un elemento in più da apprezzare”.

