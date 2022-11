Cesari: “Manca un rigore al Napoli, il VAR doveva intervenire”

La moviola di Cesari dopo Liverpool-Napoli

L’ex arbitro Graziano Cesari ha analizzato alcuni episodi avvenuti nel corso della gara tra Liverpool e Napoli, evidenziato la mancata concessione di un calcio di rigore agli azzurri. Nel corso del programma Champions Live, l’ex direttore di gara ha evidenziato come fosse più che dubbio il contatto tra Konatè e Kvaratskhelia. Ecco quanto dichiarato:

“Non è un contatto spalla contro spalle, Konaté va sulla parte finale della schiena e ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Kvara è in velocità e non può essere toccato in quel modo. Il VAR doveva intervenire, quello è un episodio che meritava di maggiore attenzione“.

