Liverpool-Napoli, Klopp: “Il Napoli ha meritato di vincere il girone, nessun rammarico”

Liverpool-Napoli, le parole di Klopp a fine partita

Al termine della sfida tra Napoli e Liverpool, l’allenatore dei reds Jurgen Klopp ha rilasciato alcune dichiarazioni in sala stampa. Ecco quanto dichiarato:

“Non sono rammaricato di essere arrivati secondi nel girone, abbiamo iniziato male il gruppo giocando male e dato una mano forse al Napoli dandogli fiducia. Ho visto la reazione che volevo, dovevamo farlo e l’abbiamo fatto in una gara molto difficile contro un ottimo avversario. Siamo stati uniti e compatti. Li abbiamo messi in difficoltà, sono bravi anche come singoli ma abbiamo chiuso gli spazi e siamo riusciti a conquistare il pallone. Dopo il gol annullato è stato tutto molto caotico, giocando ad una velocità alta perdevamo palla e loro colpivano in contropiede. Poi abbiamo calmato il gioco e trovato due gol facendo vedere determinazione. Napoli è davvero una bella squadra, ma siamo riusciti a vincere di collettivo, prendiamo spunto da stasera per diventare regolari ripartendo dalla prossima partita”.

