Olivera: “Siamo venuti per vincere ma non ci siamo riusciti”

Matias Olivera ai microfoni di Sky Sport

Matias Olivera è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Liverpool-Napoli. Ecco le sue parole:

“Cerco di fare bene in fase difensiva e poi dare il meglio di me stesso in quella offensiva. Siamo venuti qui per vincere, non ci siamo riusciti e abbiamo cercato come sempre di giocare e arrivare al risultato attraverso il gioco”.

