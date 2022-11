Giuntoli: “Rimaniamo con i piedi per terra, pensiamo a crescere”

Cristiano Giuntoli parla a margine di Liverpool-Napoli

Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport pochi minuti prima della partita contro il Liverpool, ultima gara del gruppo A di Champions league.

Queste le sue parole:

“I complimenti di Marotta? Lo ringrazio, detto da lui fa piacere doppio. Li faccio anche a lui, che fa sempre molto bene. Mi riallaccio alle parole di Spalletti però, perché troppi complimenti ci addolciscono, dobbiamo pensare a crescere, continuare il nostro percorso. Per capire chi siamo dobbiamo mantenere i piedi per terra e lavorare ogni giorno. Oggi dovremo dimostrare chi siamo”.

Tornare ad Anfield per la finale? Sarebbe fantastico, ma dobbiamo mantenere i piedi per terra, oggi affrontiamo una gara difficile che ci metterà alla prova, speriamo di essere pronti. La volontà, la voglia e la determinazione ci sono tutte”.

Una delle più grandi soddisfazioni è sfidare il Liverpool con un monte ingaggi diverso.

“Sì, è frutto del lavoro da parte di tutti, anche del presidente che ci ha permesso di programmare in un periodo come quello della pandemia. Dobbiamo dire grazie alla proprietà, al mister, allo staff e ai ragazzi, che stanno facendo non dico di più di quello che possono, ma mettono grande applicazione e impegno”.

È d’accordo con Koulibaly? Non lo so, non mi piace parlare e fare confronti. Ringrazio i calciatori che sono stati con me, sono dei grandi campioni, ma dobbiamo pensare a noi, a chi è rimasto e ai nuovi. Dobbiamo fare un’altra strada, vedremo quale, per ora siamo partiti con il piede giusto, ma è troppo presto per trarre conclusioni. Ci vuole calma e serenità e guardare in avanti con ottimismo”.

Quanto è importante questa partita? Notevole perché venire ad Anfield a giocare contro il Liverpool non è facile… Se riuscissimo a fare la partita anche qua, visto che siamo sfrontati e cerchiamo di farla sempre, sarebbe un esame importante e ci darebbe tante consapevolezze”.

