Biasin si sbilancia: “Il Napoli più forte dai tempi di Maradona”

Questo Napoli sta (finalmente) convincendo tutti. La facilità di gioco, la qualità dei singoli e i risultati straordinari di questa squadra stanno facendo parlare più di mezza Europa. Fabrizio Biasin, giornalista, ha elogiato gli azzurri di Spalletti nella puntata di ieri sera di Pressing, trasmissione in onda su Italia 1.

“Secondo me il Napoli è una delle poche che si diverte quando gioca. Oltre a sapere quello che devono fare, hanno inserito un elemento contagiosissimo: la gioventù con l’entusiasmo. Ovviamente anche la qualità. La leggerezza e il divertimento che viene fuori dalle loro giocate è unico nel nostro campionato.

In realtà lo definirei maradoniano. Non vedevo un Napoli così forte dai tempi di Maradona. Negli azzurri c’è una cosa che non vedo nella Juventus. Che Pogba e Di Maria fossero grandissimi giocatori, idem Vlahovic con 70 milioni lo sapevo. Che Kim e Kvaratskhelia fossero così forti non lo sapevo. Nel Napoli è evidente che c’è questa cosa che non è riuscita altrove: scovare giocatori. Poi c’è Spalletti che è un grandissimo sarto che cuce e mette insieme questo bellissimo abito”

