Liverpool, Klopp: “Il Napoli è da finale, è la squadra più in forma in Europa”

Liverpool, le parole di Klopp in conferenza

L’allenatore del Liverpool Jurggen Klopp, ha parlato in conferenza stampa della sfida di domani contro il Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Il Napoli è la squadra più in forma in Europa e non possiamo fare troppo turnover. Vogliamo vincere la partita, senza pensare che ci servono quattro gol di scarto per passare al primo posto. Rivincità? No siamo motivati dopo la gara di andata, nelle fase a gironi è importante passare alla fase successiva e questo lo abbiamo fatto. Il Napoli gioca un bel calcio, sono tutti sincronizzati in tutte le fase. Amo il calcio, mi piace tantissimo quello che stanno facendo. Da quando li abbiamo affrontati ho visto diverse gare loro e giocano bene, non c’è niente da dire. Però non ho paura, rispetto quello che stanno facendo e Spalletti rispetta noi. Quando vinci così tante gare non sai mai come sarà la prestazione nella partita successiva, non vedo l’ora di giocare questa gara”.

