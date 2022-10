Liverpool-Napoli, la probabile formazione azzurra scelta da Spalletti

Liverpool-Napoli, le possibili scelte di Spalletti

Spalletti potrebbe optare qualche cambio negli undici titolari in vista di Liverpool-Napoli, gara che andrà a decidere chi passerà come prima nel girone. Il tecnico azzurro farà qualche cambio rispetto alla formazione vista sabato con il Sassuolo, facendo rifiatare qualche elemento della rosa. In porta ci sarà sicuramente Meret, che avrà davanti lui la coppia centrale che sarà formata da Kim e da Juan Jesus. A destra agirà Di Lorenzo, mentre a sinistra potrebbe rivedersi Olivera al posto di Mario Rui. A centrocampo Lobotka e Zielisnki sono sicuri del posto, mentre ci sarà ballottaggio tra Anguissa e Ndombele. Il camerunense è da poco rientrato da un infortunio, possibile che Spalletti non rischi il suo impiego dal primo minuto. In attacco, il tridente sarà composto da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Oliveira, Ndombele, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

