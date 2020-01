Juventus bloccata a Capodichino, ci si mette anche la nebbia

Partenza per Torino rimandata causa nebbia

Oltre la sconfitta, la trasferta di Napoli ha riservato altre insidie al club bianconero. Come riportato dal portale calciomercato.it. La partenza della comitiva bianconera verso casa era prevista intorno all’una di notte dallo scalo napoletano ma la squadra è rimasta bloccata fino alle quattro del mattino in aeroporto è non ha potuto fare ritorno a Torino a causa della nebbia, passando la notte in albergo. La partenza del gruppo bianconero è prevista per la mattinata di oggi salvo ulteriori complicazioni meteo.

