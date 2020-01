Top & Flop – Napoli-Juventus, il migliore ed il peggiore azzurro in campo

Comincia tra i fischi e termina con canti ed applausi un Napoli-Juventus da ricordare per tutti i tifosi azzurri al San Paolo ed a casa.

Napoli batte Juventus 2-1, Top & Flop è la rubrica di ForzAzzurri che ripropone il miglior ed il peggior azzurro del match.

Primo tempo

Il primo tempo si è chiuso sul risultato di 0-0. Il Napoli avrebbe meritato il vantaggio. In campo non c’erano assolutamente 24 punti di differenza e la superiorità della rosa bianconera non è emersa in modo netto. Pur non potendo parlare di chiare azioni da gol, la squadra che ha dato la sensazione di essere più pericolosa è stata il Napoli, soprattutto con Milik. Al polacco è mancata la palla giusta da mettere a rete, le ha ricevute tutte sul piede sbagliato ma senza dubbio è stato un cliente scomodo per de ligt. E’ da registrare anche l’occasione che ha avuto Josè Callejon, di testa sul sarriano suggerimento di Insigne, sarebbe stata la beffa più grande per l’ex tecnico azzurro. La partita è stata molto tattica, soprattutto il primo tempo, per la Juve pochi squilli ed un tiraccio di sinistro di Cristiano Ronaldo che finisce altissimo.

Secondo tempo

Nessun cambio tra primo e secondo tempo per Napoli e Juventus, anche per quanto riguarda l’andamento della gara. E’ sempre il Napoli a trasmettere la sensazione di poterla sbloccare. Infatti sono gli azzurri a trovare il vantaggio. Gli azzurri battono velocemente una punizione nella propria metà campo, palla ad Insigne che percorre 60 metri palla al piede, scambia con Milik che gli restituisce il pallone, avanza ancora il capitano e tira, Szczesny respinge nella zona di Zielinski che anticipa Cuadrado e fa esplodere il San Paolo. La reazione della Juventus non è pervenuta, al 68′, sei minuti dopo il vantaggio, Gattuso vuole conferire più dinamismo a centrocampo ed inserisce quindi Lobotka al posto di un preciso ed attento Diego Demme. Anche Sarri mischia le carte con un doppio cambio, dentro Bernardeschi e Douglas Costa al posto di Dybala e e Matuidi. Il Napoli comincia ad apparire stanco, la Juve cresce, Ronaldo pesca Higuain in area che controlla e tira trovando però la pronta reazione di Meret. Nel momento migliore della Juve arriva il secondo gol azzurro che porta Lorenzo Insigne a correre sotto la Curva B a sancire la pace, speriamo duratura, con la tifoseria. A pescarlo in area è stato un preciso cross di Callejon. Prima dello scadere del tempo regolamentare la Juve accorcia le distanze con CR7 che raccoglie il lancio di Bonucci, controlla e batte Meret. L’ultima palla gol del match è per Gonzalo Higuain, viene servito in area ,trova la coordinazione per una sofrbiciata ma anche i guantoni di Alex Meret, al quarto minuti di recupero termina la gara. Il Napoli torna alla vittoria in campionato ed al San Paolo, con una gara che ha ampiamente meritato di vincere.

Top – Insigne

Il capitano azzurro ha spinto i suoi compagni, e talvolta anche i tifosi, verso la vittoria. Dispensa giocate e corsa, si rende protagonista di una partita di cuore e carattere. Suo è il tiro che favorisce il gol di Zielinski e pensa anche a firmare il doppio vantaggio sul cross di Callejon. Al minuti 84 Lorenzo Insigne vale tutto il prezzo del biglietto, si libero dell’avversario con una veronica, salta insieme al pallone per evitare un pericoloso intervento in scivolata e costringe de Ligt ad un fallo da ammonizione.

Flop

E’ stata una serata speciale, è stata la battuta la capolista con merito assoluto. Il Napoli si è reso protagonista di una prestazione da squadra in entrambe le fasi di gioco. Certo ci sono state delle sbavature nelle letture ed alcuni errori di misura ma il flop della serata non c’è.

Mario Scala

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Politano-Napoli, il parere di Auriemma: “Ora mercato virtualmente chiuso a meno che”

Striscioni contro Sarri, la reazione di Chiariello su Twitter

Autore Mario Scala Sono nato a San Giorgio a Cremano(NA) il 19/11/1983. Ho frequentato l’ITIS Alessandro Volta e nel 2002 diventato perito informatico. Nel 2006 ho conseguito la laurea breve in “Scienze organizzative e gestionali ad indirizzo marittimo e navale”. Risiedo attualmente in provincia di Massa Carrara. Fino a che avrò 36°C in corpo FORZA NAPOLI. See author's posts

Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri