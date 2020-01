Le pagelle – Notte stellata al San Paolo: il Napoli rinasce proprio contro la Juve!

Napoli – Juventus 2-1. Magistrale match del Napoli. Insigne show guida la squadra azzurra alla conquista di un importantissimo successo

Notte del San Paolo da ricordare ed incorniciare per il popolo azzurro. Dopo i primi segnali di ripresa in Coppa Italia contro la Lazio, il Napoli conferma che l’eliminazione dalla squadra laziale dai quarti di finale della Coppa non è stata un passaggio casuale nel difficile percorso intrapreso da qualche mese, ma l’inizio di una ripresa destinata a portare la squadra partenopea fuori da qual tunnel imboccato molto tempo fa. Gattuso schiera i suoi uomini in modo perfetto e da ‘scacco matto’ a Sarri regalando una meritata vittoria al Napoli nel posticipo con la Juventus. Gli azzurri ritrovano gioco, grinta, determinazione, voglia di ripresa, un’anima, il feeling con il pubblico e tre punti che valgono oro per la classifica.

LE PAGELLE DEL NAPOLI

Meret 6 – Poco impegnato dal tridente juventino, si dedica ad un buon giro palla ed a qualche uscita, in particolar modo con i piedi. . Leggermente in ritardo su Ronaldo in occasione del goal juventino .

Hysaj 7 – Juventus pericolosa sull’out di sinistra della squadra bianconera, ma il terzino albanese, anche con l’aiuto di Manolas, controlla la fascia in modo ottimale. Migliora ulteriormente nel secondo tempo specialmente in fase difensiva. Esce dalla zona difensiva di sua competenza con ripartenze di notevole rilievo. Disputa la migliore partita stagionale

Manolas 7.5 – Grande partita del centrale azzurro. Sicuro, concentrato e puntale negli interventi, si distingue anche in elevazione con perentori colpi di testa. Non sbaglia un solo intervento e guida la difesa in modo perfetto. Annulla Higuain.

Di Lorenzo 7 – Acquisisce sempre maggior sicurezza nel ruolo di centrale difensivo ed -in coppia con Manolas- disputa una straordinaria gara. Sovrasta gli avversari anche con interventi di testa. L’unica distrazione la commette in occasione del goal di Ronaldo, ma interpreta l’intera gara in modo perfetto anche in fase di prima impostazione.

Mario Rui 7 – Protagonista in quella catena di sinistra che produce efficaci giocate e tiene in apprensione la squadra bianconera. Una perfetto intervento da centrale su Dybala nel primo tempo, una percussione per vie centrali nella ripresa. Tre magnifiche chiusure su Dybala completano una prestazione di buon livello in entrambe le fasi.

Fabian 5.5 – Discreto solo in fase difensiva. In fase propositiva e, in particolar modo nel primo tempo, non riesce a fornire agli attaccanti facili passaggi filtranti. In alcune occasioni le sue titubanze producono anche ripartenze da parte dei giocatori juventini. Con il passare dl tempo perde ulteriormente lucidità.

Demme 7 – Grinta, concentrazione, generosità e lucidità da vero metodista fanno intuire che è proprio lui il giocatore che mancava al Napoli. Annulla Dybala e solo per un cartellino giallo, ricevuto per un fallo commesso, viene sostituito per prudenza da Gattuso . Demme ha dato solidità e sicurezza al centrocampo azzurro.

Dal 68′ Lobotka 6 – Buona prestazione in un momento in cui la pressione della Juventus stava aumentando. Il centrocampista ha ovviato al pressing eludendo l’atteggiamento tattico dei bianconeri con la verticalizzazione delle sue ripartenze.

Zielinski 7 – Si propone in avanti con continuità ed in copertura da tutto se stesso. Realizza il primo goal del Napoli con un tap-in dopo la corta respinta di Szczesny su tiro di Insigne.

Dall’80’ Elmas sv

Callejon 7 – Si sacrifica in fase difensiva e disputa – a volte anche da terzino- una gara generosa e di notevole utilità dimostrando che è sulla giusta strada per ritornare ad essere quel calciatore che poco si vede in campo, ma che è talmente utile nell’economia del gioco di squadra da risultare essenziale ed insostituibile. Offre l’assist per Insigne in occasione del raddoppio realizzato da capitano azzurro.

Milik 5,5 – Chiuso dai centrali juventini, arretra sempre di più risultando essere troppo distante dalla porta avversaria. Fornisce qualche aiuto alla squadra con ripiegamenti e- in rare occasioni- difendendo il pallone ,

(dal 90′ Llorente sv)

Insigne 8 – Magica serata per il capitano. Illumina la notte del San Paolo con le sue giocate. Sempre al posto giusto nel momento giusto. Propizia la rete del vantaggio della squadra azzurro con un tiro da fuori area non trattenuto da Szczesny e con Zielinski pronto a realizzare. Si fa trovare pronto e nella giusta posizione, su un cross di Callejon, e con un tiro al volo imprendibile per Szczesny mette a segno il 2-0 per la compagine partenopea.

Vincenzo Vitiello

.

