Insigne voleva l’addio in estate, ora è felice

Lorenzo Insigne la scorsa estate era pronto a salutare la maglia azzurra, come riportato dall’ edizione odierna de Il Mattino. Il capitano ha vissuto momenti difficili causati dalla posizione in campo in cui veniva collocato da Ancelotti. Faceva molta fatica in quel ruolo e oltre i gol aveva perso anche il sorriso, salvo poi ritrovare entrambi durante le convocazioni in Nazionale con il ct Mancini, che lo riportava nella posizione di esterno alto molto più gradita al capitano azzurro.

Di un suo possibile addio Insigne ne aveva parlato anche con il suo procuratore Mino Raiola, che non ha mai accellerato per trovare una sistemazione. La situazione è nuovamente cambiata dopo l’ esonero di Ancelotti e il conseguente arrivo di Gattuso sulla panchina azzurra, con il tecnico che ha più volte manifestato il suo apprezzamento ed ha collocato nuovamente il capitano azzurro in una posizione di campo a lui più congeniale.

