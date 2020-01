Calciomercato Napoli – Politano potrebbe esordire già contro la Samp

Calciomercato Napoli – Contro la Sampdoria di Ranieri potrebbe esordire il prossimo acquisto Matteo Politano

E’ partito il conto alla rovescia per l’arrivo di Matteo Politano; ormai mancano pochi dettagli e poi sarà formalizzato l’acquisto. Sull’investimento di De Laurentiis ci sarebbe la richiesta fatta da Rino Gattuso. Infatti, come sottolinea il quotidiano La Repubblica, il tecnico l’ha indicato perché è un esterno destro di piede mancino, capace di rientrare e lasciare spazio all’inserimento di un terzino offensivo come Di Lorenzo, che tornerà nel suo ruolo appena rientreranno i centrali difensivi ai box. Per questo, il mister napoletano, spera di averlo già per la gara di Marassi contro la Sampdoria, tra una settimana.

