Clamoroso, Raiola ha proposto Insigne all’Inter!

Raiola starebbe cercando una soluzione per il suo assistito e avrebbe fatto il nome di Insigne all’Inter per la prossima stagione

Giunge una notizia che potrebbe preoccupare i tifosi del Napoli. E’ chiaro che per l’estate è prevista una epurazione, da parte del club azzurro, riguardante i calciatori che sono stati -in qualche modo- protagonisti del noto ”ammutinamento”, con una conseguente parziale ricostruzione dell’organico della squadra partenopea, ma chiaramente, la compagine di Gattuso dovrà partire da alcuni punti fermi. Un pilastro da cui ripartire e rifondare una squadra in grado di poter ritornare alle prestazioni di un recente passato, non può che essere l’attuale capitano e punto di riferimento a livello tattico e tecnico: Lorenzo Insigne.

Nei recenti colloqui tra Raiola e l’Inter, il procuratore avrebbe proposto ai nerazzurri per luglio un nome inaspettato, il capitano del Napoli: Insigne. Come riportato dall’edizione del Corriere dello Sport, l’attaccante azzurro, che con il suo gol ha portato il Napoli in semifinale di Coppa Italia eliminando la Lazio, non sta vivendo un momento semplicissimo. Già in estate alcuni club si erano interessati al giocatore, ma senza che ci fossero i numeri giusti. Raiola starebbe dunque cercando una soluzione per la prossima stagione e l’avrebbe proposto all’Inter che intanto continua a lavorare per portare a Milano Giroud in questa finestra di mercato.

