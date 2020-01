“Darò tanto per questa Squadra”

Gianluca Gaetano ha parlato così nella conferenza stampa di presentazione per l’inizio della sua nuova avventura alla Cremonese:

“Darò tanto per questa squadra. Sono arrivato qui per fare esperienza, per mettermi nello spogliatoio con ragazzi di esperienza, sono molto contento di essere qui. Sono un centrocampista offensivo, un trequartista, una seconda punta. Con il Napoli ho fatto un anno da mediano ma il mio ruolo è questo.

A Napoli pensavo solo ad allenarmi, il mio procuratore ha pensato a queste cose, ma quando è arrivata la chiamata sono stato molto felice. Gaetano (Castrovilli, ndr) ha fatto un percorso importante qui, spero di fare come lui”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ospina: “Contro la Juve gara importante, abbiamo le qualità per vincere di nuovo!”

SSC Napoli, il report da Castel Volturno: ci sono buone notizie!

Mercato Napoli, Cammaroto: ”Le ultime in entrata ed in uscita!”

Calciomercato Napoli – Mai speso così tanto nell’era De Laurentiis

Bruscolotti: “Mi auguro che Sarri venga accolto bene”

Politano – Incontro terminato a Milano, le ultime

Da Roma accusano: “Manolas ha irritato i giocatori della Lazio”

ULTIM’ORA Sky – Nuovo incontro Giuntoli-agenti Politano: vicina la fumata bianca

Da Roma accusano: “Manolas ha irritato i giocatori della Lazio”

Calciomercato – Prossime ore decisive per Politano al Napoli

Calciomercato – Tonelli ancora non conosce il suo futuro

FOTO – Immobile, frecciata nella storia su Instagram: con chi ce l’ha?”

Alvino: “Situazione infortunati in casa Napoli: non ci sono buone notizie”

Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri