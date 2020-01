Calciomercato – Tonelli ancora non conosce il suo futuro

Calciomercato – Ancora incerto il futuro del difensore

Calciomercato – Da una parte Ranieri che insiste per «due centrali di destra», dall’altra la trattativa col Napoli per Tonelli che non si sblocca. A margine anche la ricerca di un secondo centrale giovane, da far crescere, perché Tonelli e Masiello – assicura Corte Lambruschini – sono alternativi, non prendibili entrambi.

La sostanza è che la Samp, che si avvicina alla sfida verità di domenica contro il Sassuolo, probabilmente dovrà nuovamente affidare la difesa al duo inedito Colley-Regini che non ha mai giocato finora, e in panchina, allo stato dei fatti (e vista la squalifica di Chabot), ci sarà solo il baby Rocha come riserva di ruolo o in alternativa un adattato, come Bereszynski o l’uomo da tutte le stagioni Thorsby. Ovviamente la speranza di Ranieri e della Samp è di non arrivare a questi estremi ma chiudere entro domani la pratica Tonelli.

La speranza di Ferrero, come riportato da IL SECOLO XIX, è che De Laurentiis conceda un piccolo sconto sui 2,5 milioni di euro di obbligo di riscatto. Ormai è una corsa contro il tempo perché, a fronte della volontà del giocatore che vuole la Samp, è la Samp ad avere la pazienza ai minimi e potrebbe decidere di rompere e buttarsi su altre piste.

