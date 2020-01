Napoli in semifinale! Ritorno al San Paolo contro Inter o Fiorentina. Ecco le date

Gli azzurri battono la Lazio ai quarti e volano alle semifiali

Il Napoli battendo i biancocelesti nella serata di ieri, si assicura il passaggio alle semifinali della Coppa Italia. La compagine partenopea resta in attesa di conoscere l’ avversario del prossimo turno che verra fuori dalla sfida in programma il 29 gennaio tra Inter e Fiorentina a San Siro.

Gli azzurri giocheranno l’ andata della semifinale il 12 febbraio in trasferta, mentre il ritorno è in programma il 4 marzo si giocherà al San Paolo. Entrambi i match saranno visibili in eslusiva sulla rai con la possibilità anche della diretta streaming visibile sul sito di rai play.

